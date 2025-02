Corte dispone nuova perizia psichiatrica per Pifferi

Alessia Pifferi sarà sottoposta a una nuova perizia psichiatrica. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'appello di Milano, accogliendo la richiesta avanzata dal difensore Alessia Pontenani. La 38enne, condannata in primo grado all'ergastolo per l'omicidio della figlia Diana, era già stata sottoposta a un esame peritale che l'aveva valutata capace di intendere e volere. La difesa, al contrario, ha sempre sostenuto che soffrisse di un "grave deficit cognitivo". Il sostituto pg Lucilla Tontodonati aveva invece sostenuto che non ci fosse nessuna necessità di effettuare una nuova perizia.





