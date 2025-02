Calcio: Monza esonera Bocchetti, torna Nesta

Il Monza ha esonerato l'allenatore Salvatore Bocchetti. Per il mister biancorosso è stata decisiva la sconfitta per 5-1 in casa della Lazio. "AC Monza - si legge sul sito - comunica di aver revocato l'esonero di Alessandro Nesta, che assume nuovamente l'incarico di allenatore della Prima Squadra biancorossa. In bocca al lupo Alessandro!".

Bocchetti era arrivato sulla panchina del Monza a fine dicembre, al posto proprio di Alessandro Nesta, all'indomani della sconfitta dei biancorossi contro la Juventus. In 7 partite sotto la sua guida tecnica, il Monza ha raccolto 3 punti, frutto di 6 sconfitte e 1 vittoria.



