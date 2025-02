Baby-sitter uccisa, video mostra compagno trascinare borsone

C'è un video agli atti dell'inchiesta sull'omicidio della baby-sitter salvadoriana Jhoanna Nataly Quintanilla, che riprende il compagno Pablo Heriberto Gonzalez Rivas andare in cantina e uscirne con un borsone, quello che ha confessato di avere buttato tra Treviglio e Cassano d'Adda, nel Milanese, con all'interno il cadavere della donna. L'uomo si trova in carcere con l'accusa di omicidio aggravato e di occultamento di cadavere.

Le immagini sono state realizzate da una telecamera di sicurezza posizionata nei pressi dell'abitazione della coppia, nella zona nord di Milano, la notte tra il 24 e il 25 gennaio, quando la vittima è stata uccisa. Gli inquirenti hanno appurato che la donna era entrata in casa intorno alle 18 del 24 gennaio e non era più stata avvistata dalle telecamere. All'1:52 del 25 gennaio si vede il compagno, un connazionale, andare in cantina ed uscire con il borsone.

Gonzales è immortalato mentre parcheggia all'inizio della rampa dei box della palazzina l'auto sulla quale, poco dopo, carica sul sedile del passeggero il pesante borsone dotato di ruote dopo averlo trascinato per alcuni metri. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'uomo riporta l'auto nel box, rientra in casa e solo il giorno dopo, alle 18:35, esce con l'auto e si allontana da casa.

Il sistema di controllo nazionale targhe rileva la presenza della sua auto fino a Cassano d'Adda e durante il viaggio di ritorno. Gonzalez ha raccontato di aver buttato il corpo della compagna, che secondo la sua versione ha strangolato in un gioco erotico, nei dintorni di Cassano d'Adda. Le ricerche dei carabinieri proseguono perché il borsone non è ancora stato trovato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA