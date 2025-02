Auto travolta da tir in piazzola sosta, morto automobilista

Un uomo di 57 anni, di Caravaggio (Bergamo), è morto questa mattina, investito da un camion mentre si trovava sulla sua auto in una piazzola di sosta dell'autostrada Brebemi, all'altezza di Calcio. L'incidente alle 6,30, in direzione Brescia. Il conducente del mezzo pesante avrebbe perso il controllo del tir, travolgendo l'auto del cinquantasettenne, trascinata per alcune decine di metri. Per l'automobilista non c'è stato nulla da fare. Ferito l'autista del camion, un uomo di 52 anni.

Sul posto sono giunti i mezzi del 118, la polizia stradale per i rilievi e i vigili del fuoco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA