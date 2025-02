Apre al PoliMi l'hub per formare i lavoratori della cultura

Ha aperto oggi i battenti nel Campus Navigli della Graduate school of Management del Politecnico di Milano, l'hub lombardo di Dicolab, il sistema per la formazione dedicato ai professionisti della cultura che mira a aiutarli ad affrontare la trasformazione digitale del settore.

L'hub lombardo è uno dei 10 hub regionali nati per diffondere in tutta Italia i corsi di Dicolab. Fino a giugno l'hub svilupperà oltre 40 corsi tra Milano, Lecco e Cremona. I primi saranno dedicati alle innovazioni digitali per la gestione sostenibile del patrimonio culturale, al marketing e alla comunicazione digitale. I corsi si rivolgono al personale del Ministero della Cultura e delle altre pubbliche amministrazioni, ma anche ai dipendenti degli istituti culturali pubblici e privati, delle imprese e dei professionisti del settore, di laureandi e ricercatori di università e accademie.

La formazione (webinar, lezioni in presenza, laboratori e visite) è gratuita e certificata con Open Badge, lo standard di certificazione utilizzato a livello europeo e spendibile in tutte le sedi europee e nazionali. In ogni classe al massimo sono previste 25 persone.

Dicolab - Cultura al digitale è una iniziativa promossa dal Ministero della Cultura - Digital Library nell'ambito del Pnrr Cultura 4.0. E' stato realizzato dalla Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali e finanziato dall'Unione europea - Next GenerationEu. L'hub Lombardia sarà gestito da Promo Pa Fondazione in collaborazione con Polimi Graduate School of Management e Forma.Azione.



