Alpinisti dispersi sulla Grignetta, terzo giorno ricerche

Terzo giorno di ricerche, sulla Grignetta nel Lecchese, dei due alpinisti dispersi. Il Soccorso alpino e speleologico è impegnato nelle operazioni da sabato, con le squadre delle Stazioni di Lecco e Valsassina - Valvarrone, coadiuvate da personale di guardia di finanza, carabinieri e vigili del fuoco.

Diverse squadre di soccorritori sono pronte a partire. Per la strategia da seguire nelle prossime ore, a partire dalle aree da vagliare e dall'impiego di diversi mezzi come gli elicotteri, saranno determinanti le condizioni meteo, che nel fine settimana hanno condizionato le ricerche a causa della neve, del vento e della scarsa visibilità in quota.

