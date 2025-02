Alpinisti dispersi sulla Grignetta, individuati i cadaveri

Sono stati individuati i corpi senza vita di Cristian Mauro e Paolo Bellazzi, i due escursionisti dispersi da sabato in Grignetta. Il ritrovamento sarebbe avvenuto circa a metà del canalone Caimi sulla montagna alle porte di Lecco, dove si erano concentrate le ricerche nelle ultime ore, in seguito al rilevamento del segnale di uno dei loro telefoni cellulari in quella zona.

Christian Mauri e Paolo Bellazzi, entrambi classe 1976, residenti l'uno a Vimercate e l'altro a Cambiago, in provincia di Monza e Brianza, erano colleghi in un'azienda brianzola e compagni di numerose uscite in montagna. I due erano saliti in Grignetta nelle prime ore della mattina di sabato, senza più far ritorno a casa. Amanti esperti della corsa e buoni conoscitori della zona della tragedia, erano stati notati da altri alpinisti mentre affrontavano, in discesa, la via Cermenati e poi di loro più nessuna notizia. Fino a questo pomeriggio, quando i loro cadaveri sono stati individuati in quota dai volontari. Sono in corso le difficili operazioni di recupero.



