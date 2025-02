A Milano in vendita 10 tonnellate di pacchi smarriti

Dove finiscono i pacchi non consegnati dai colossi dell'e-commerce? Un tempo venivano tutti distrutti, ora grazie a startup come la francese King Colis vengono in parte recuperati e rimessi in circolo, ancora chiusi, come accadrà a Milano, dal 18 al 23 febbraio, al Merlata Bloom, dove saranno messi in vendita 10 tonnellate di pacchi smarriti.

A Roma e Bologna, in meno di una settimana, oltre 20.000 visitatori hanno acquistato circa 20 tonnellate di merci, salvando 50.000 pacchi dalla distruzione. I visitatori del pop-up store milanese potranno scegliere tra 10 tonnellate di pacchi misteriosi provenienti da tutta Europa, acquistarli "a peso" e scoprire cosa si nasconde al loro interno. Tra i possibili articoli si trovano prodotti high-tech, abbigliamento di marca, calzature, orologi, pelletteria, cosmetici, gadget e videogiochi. I clienti hanno 10 minuti per selezionare i pacchi desiderati, che non potranno essere aperti prima dell'acquisto e sono venduti a peso: il prezzo per 100 g di pacchi smarriti "Standard" è di 1,99 euro; il prezzo per 100 g "Premium" è di 2,79 euro.

Nel 2024, la startup ha venduto 200 tonnellate di pacchi smarriti e ora mira a crescere ancora più rapidamente con un progetto "che - viene spiegato - incoraggia l'economia circolare e contribuisce a ridurre l'impatto ambientale causato dalla produzione di rifiuti".



