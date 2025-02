World Radio Day, Milano celebra con i protagonisti del settore

Il 20 febbraio 2025 torna il World Radio Day, la Giornata Mondiale della Radio istituita dall'UNESCO. L'evento gratuito, organizzato da Radio Speaker, il portale di riferimento del settore radiofonico in Italia - celebra il mezzo radiofonico in tutte le sue forme ed espressioni.

Un appuntamento importante per la radiofonia italiana: giunto alla sua quinta edizione si terrà al Talent Garden Calabiana di Milano. Una scelta di data strategica: a differenza degli anni precedenti, quando si svolgeva il 13 febbraio (giorno ufficiale UNESCO dedicato alla radio), l'evento è stato spostato per evitare sovrapposizioni con il Festival di Sanremo, garantendo così la partecipazione di tutte le emittenti radiofoniche senza ostacoli.

"È il quinto anno consecutivo che Radio Speaker organizza il World Radio Day - spiega Giorgio d'Ecclesia, CEO & Founder di Radio Speaker - un successo straordinario che raduna oltre tremila persone e unisce l'intera industria radiofonica italiana. Quest'anno, oltre ai professionisti della radio, saranno presenti rappresentanti delle istituzioni come AgCom e Mimit, dell'industria discografica, delle collecting dei diritti d'autore e nume-rose aziende di settore. Sarà una giornata dedicata alla formazione, alle interviste con le star della radio e al networking, per professionisti e appassionati di un mezzo che raggiunge oltre 36 milioni di ascoltatori ogni giorno." Tra gli ospiti già confermati di questa nuova edizione: Marco Mazzoli con l'intero Zoo di 105 (Radio 105); Nicola Savino, Gianluca Gazzoli e Wad (Radio Deejay); Ros-sella Brescia (RDS); Albertino e Walter Pizzulli (m2o); Melissa Greta Marchetto e Andrea Rock (Virgin Radio); Giuseppe Cruciani, Pierluigi Pardo e Sebastiano Barisoni (Radio 24); Tamara Donà e Giancarlo Cattaneo (RMC); Pippo Pelo (Radio Kiss Kiss); Daniela Cappelletti (Radio Italia); Claudio Cecchetto (Radio Cecchetto) e molti altri ancora si stanno aggiungendo giorno dopo giorno. Il programma e l'elenco aggiornato in tempo reale è disponibile sul sito www.worldradioday.it Il tema scelto dall'UNESCO per il World Radio Day 2025 è "Radio e Cambiamento Climatico". Considerata il mezzo di comunicazione più affidabile, la radio giocherà un ruolo chiave nell'affrontare e divulgare le sfide legate al cambiamento climatico. Il 2025 rappresenta un anno cruciale: secondo l'Accordo di Parigi, le emissioni globali di gas serra dovranno raggiungere il loro picco massimo, iniziando poi a diminuire per limitare il riscaldamento globale entro 1,5°C. In questo scenario, la radio si conferma uno strumento essenziale per: sensibilizzare il pubblico, diffondere informazioni verificate, dare voce alle comunità più colpite dalle emergenze climatiche.



