Resta in cella il compagno della baby-sitter morta, si cerca ancora il corpo

Resta in cella Pablo Heriberto Gonzalez Rivas, il 48enne salvadoriano che ha confessato di aver ucciso la compagna Jhoanna Nataly Quintanilla e di aver messo il cadavere in un borsone poi gettato nelle campagne tra Inzago e Cassano d'Adda, nel milanese. Lo ha deciso la gip di Milano, Anna Calabi, che ha convalidato il fermo e accolto la richiesta della Procura di Milano di disporre la custodia cautelare in carcere ritenendo sussistenti il pericolo di fuga e di inquinamento probatorio, ma non quello di reiterazione del reato.





