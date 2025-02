Lesione per Maldini, emergenza Atalanta in attacco

Si prospettano tre settimane di stop per Daniel Maldini, a cui gli esami strumentali di oggi hanno diagnosticato la lesione muscolo-fasciale di primo grado dell'adduttore lungo sinistro. Il giocatore dell'Atalanta, finora una sola presenza contro il Bologna in Coppa Italia, aveva avvertito dolore venerdì pomeriggio durante la rifinitura alla vigilia di Verona.

In attacco i bergamaschi, che hanno appena perso Gianluca Scamacca per il resto della stagione dopo averlo impiegato contro il Torino soltanto per una manciata di minuti, hanno tuttora indisponibile anche Ademola Lookman. La presenza di quest'ultimo contro il Bruges, mercoledì in Champions League, resta in dubbio.



