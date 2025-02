Fiera Milano accoglie il corpo consolare alla Bit

Il corpo consolare di Milano, una cinquantina di personalità in rappresentanza di tutti i Paesi del mondo, è stato ricevuto in Fiera Milano dal presidente Carlo Bonomi per la giornata di apertura della Borsa Internazionale del Turismo (Bit) da quest'anno nei padiglioni di Rho .

"Stiamo assistendo nel mondo a guerre commerciali e non solo, ma noi siamo convinti che il commercio crea invece legami tra i popoli - ha detto Bonomi ricordando che Milano è la seconda città al mondo dopo New York per presenza corpo consolare - L' obiettivo è confrontarci e parlare dei rispettivi progetti".

Per Bonomi in questo modo "Milano si conferma piattaforma internazionale e Fiera è lo strumento di politica industriale. Fiera rappresenta il 2,2% del pil della Lombardia, il 3,5% del pil dell'area metropolitana - ha aggiunto - è all'interno delle 80 manifestazioni che si svolgono in Fiera è stato stimato che ci sia una transazione di oltre 46,5 miliardi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA