Dipendente Atm ferito durante rapina mentre va a lavoro a Milano

Un dipendente dell'Atm, la società milanese dei trasporti pubblici, è stato ferito superficialmente e malmenato da una banda di stranieri che volevano rapinarlo. E' stato raggiunto all'altezza della gola da un fendente di un coltello che fortunatamente non è penetrato nel corpo con rischi seri per la vita del lavoratore. L'aggressione avvenuta ieri all'alba in viale Molise, la strada di un deposito Atm, è stata resa nota dal deputato di Fdi, Riccardo De Corato, avvisato dal consigliere del Municipio 3 e da Ettore Vairo entrambi del Dipartimento Trasporti del partito.

Il dipendente, che ha riportato anche ematomi sul collo, è stato trasportato in codice verde al Policlinico dove è stato medicato e dimesso.

De Corato ha annunciato che "sottoporrà al Viminale queste continue e gravi situazioni, che avvengono spesso anche sui tram, bus e metropolitane". "Ogni giorno questi poveri lavoratori vengono insultati, minacciati e aggrediti, senza motivazioni valide rischiando la propria vita - ha sottolineato il parlamentare -. Milano è tra le prime città in Italia dove gli operatori del trasporto pubblico locale, puntualmente, vengono continuamente presi di mira e picchiati da delinquenti, il più delle volte stranieri con precedenti. Dato che la maggioranza di Palazzo Marino non si interessa concretamente, cercherò di farlo attraverso il nostro Governo".



