Apre la Borsa Internazionale del Turismo, espositori da 64 Paesi

Taglio del nastro con la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, per la Borsa Internazionale del Turismo, piattaforma di Fiera Milano per l'innovazione del settore travel, aperta da oggi all'11 febbraio. Presenti oltre mille espositori da 64 paesi che coprono tutti e cinque i continenti, attesi operatori da 49 nazioni.

La cerimonia è stata brevissima e senza discorsi. Accanto al ministro, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. L'evento da questa edizione si trasferisce da FieraMilanoCity ai padiglioni di Rho. Più spazio quindi a disposizione sia per gli stand che per la fruizione del pubblico, per il quale la manifestazione è visitabile solo oggi.

Ancora prima del via libera ai tornelli, si era già formata una lunga fila di persone, a caccia di idee per viaggi e vacanze.





