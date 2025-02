Alpinisti dispersi sulla Grignetta, ricerche senza esito

Hanno dato esito negativo le ricerche dei due alpinisti dispersi da ieri pomeriggio sulla Grignetta, nel Lecchese. Lo rende noto il Soccorso alpino, che stanno ora valutando le modalità di condurre le operazioni nelle prossime ore perché, spiegano, "le condizioni meteorologiche avverse e il buio rendono tutto più complesso".

Le bonifiche effettuate sui percorsi primari e nei canali, tra i quali il Caimi, il Porta, il Cecilia e altri, non hanno dato esito. Le squadre del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico (CNSAS), appartenenti soprattutto alle Stazioni di Lecco e Valsassina - Valvarrone, si sono mosse in un ambiente che richiede competenze tecniche di alto livello, dato il contesto. Sono pronte altre squadre de CNSAS nelle due elibasi della zona. Il soccorso alpino sta collaborando con guardia di finanza, vigili del fuoco, carabinieri. L'evoluzione della parte meteorologica sarà determinante per stabilire le strategie per le prossime ore.



