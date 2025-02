Alpinisti dispersi sulla Grignetta, proseguono le ricerche

Proseguono le ricerche dei due alpinisti dispersi da ieri nella zona della Grignetta, in provincia di Lecco. Lo rende noto la delegazione Lariana del soccorso alpino che nelle scorse ore, per avere riscontro della presenza delle due persone tra i sentieri e i canali della zona, ha impiegato anche i droni con dispositivo di rilevamento termico. La visibilità, nelle scorse ore limitata dalla neve e dal vento forte, sta migliorando.

Sono quattro le squadre del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico (Cnsas) impegnate dal pomeriggio di ieri nelle ricerche dei due dispersi. Si tratterebbe di due giovani brianzoli, che non hanno fatto rientro da una escursione nella zona. Due squadre del Cnsas sono già arrivate in vetta, mentre altre due stanno vagliando i canali.

