Al via in Lombardia la fiera bovina più antica d'Italia

Con oltre 260 anni di storia è la fiera bovina più antica di Lombardia, e fra le più storiche d'Italia, quella di Sant'Apollonia. Per due giorni, domenica 9 febbraio e lunedì 10, Rivolta d'Adda ospita l'edizione 197, con oltre le imprese provenienti anche dall'estero che, insieme ai loro prodotti, espongono tra le vie del paese in provincia di Cremona mezzi e soluzioni più innovative nella gestione dei terreni e delle aziende agricole. I migliori capi di bestiame, una settantina, concorrono per essere eletti la 'Frisona Più Bella'. Cinque i titoli per il bestiame, e c'è anche quello di miglior allevatore.

"Sant'Apollonia non è solo una festa, ma anche un appuntamento ogni anno più importante per il settore agricolo cremonese e lombardo, che muove complessivamente oltre 10 miliardi l'anno e più di 60mila posti di lavoro - commenta il sindaco di Rivolta d'Adda, Giovanni Sgroi - Un'importante occasione di confronto scientifico con le istituzioni più autorevoli, ma è anche un momento di aggregazione e tradizione che, da oltre due secoli, unisce la comunità".



