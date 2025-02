A Milano apre la Bit, lunghe code all'ingresso

Nella prima mattina di apertura lunghe code per l'ingresso ai padiglioni della Bit, la Borsa Internazionale del Turismo, la più importante manifestazione in Italia per l'innovazione nel settore Travel, organizzata da Fiera Milano. L'evento si tiene da oggi fino all'11 febbraio alla Fiera di Milano a Rho.

Già prima dell'apertura dei padiglioni, alle 9:30, si è creata una lunga fila di visitatori in attesa di entrare. Sono oltre mille gli espositori presenti in Fiera, provenienti da 62 Paesi oltre all'Italia. All'inaugurazione, alle ore 11, è prevista la presenza della ministra del Turismo, Daniela Santanchè.



