Visitatrice inciampa e squarcia una tela del Moretto del 1500

Una visitatrice della mostra sul Rinascimento allestita nel complesso di Santa Giulia a Brescia è inciampata e cadendo ha involontariamente squarciato un olio su tela del Moretto che era posto all'ingresso di una delle sezioni. L'incidente è avvenuto ieri e a darne notizia è il quotidiano Bresciaoggi.

Si tratta di uno stendardo che veniva portato in processione e che è dipinto su due lati, fronte-retro, e che non è appeso al muro ma esposto sul percorso dell'esposizione. Da una parte riproduce due santi non identificati, dall'altra la Vergine e ai suoi piedi i due disciplini, devoti appartenenti alla confraternita della Madonna del Carmine, per la quale Alessandro Bonvicino l'aveva dipinto tra il 1522 e il 1524.

Il danno provocato dalla visitatrice viene definito notevole e quantificato in migliaia di euro.

Il dipinto non era protetto e non si trovava tra vetri che potessero tutelarne la fragilità, al contrario, ad esempio, dello stendardo di Orzinuovi del Foppa, che nella Pinacoteca è conservato in una teca.



