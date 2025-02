Teneva un falco in gabbia nel giardino, 50enne denunciato

Deteneva in una gabbia nel suo giardino, senza alcuna autorizzazione, un esemplare di falco. Un cinquantenne residente a Brembate è stato denunciato dai carabinieri forestali coordinati dal Gruppo di Bergamo per il reato di furto venatorio. Il rapace, in buone condizioni di salute, è stato sequestrato e affidato a un vicino centro per il recupero di animali selvatici.

Nell'ambito degli interventi a difesa degli animali selvatici e d' affezione, i carabinieri forestali sono intervenuti anche a Paladina (Bergamo) per individuare un custode di una trentina di canarini e passeri del Giappone. Il proprietario, che li deteneva regolarmente, era stato sfrattato e non riusciva più ad occuparsene.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA