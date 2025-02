Raccolta firme Fdi contro 'nuova moschea abusiva a Milano'

Fratelli d'Italia ha organizzato un gazebo di raccolta firme, nel pomeriggio di oggi, per "dire no a una nuova moschea abusiva" a Milano, in particolare in via Paruta 62 a due passi da via Padova la via considerata più multietnica nel capoluogo lombardo. Il banchetto è stato allestito proprio in via Padova anche "per dire basta a degrado e insicurezza nella zona".

All'iniziativa ha preso parte, tra gli altri, il deputato Riccardo De Corato il quale ha affermato che "proprio in via Padova già esiste una moschea abusiva al numero civico 144, Casa della Cultura Islamica onlus. Ora ne sta per nascere un'altra abusiva, in via Paruta 62 appunto dove i lavori attuali all'interno non sono stati autorizzati da nessuno e la gente che ci lavora non è in regola senza contare, poi, l'area che il Comune ha concesso in via Esterle dove ne verrà costruita un'altra".

Erano presenti per la raccolta firme anche il coordinatore cittadino del partito Simone Orlandi, la vice Debora Dell'Acqua, il consigliere comunale Marco Cagnolati, i consiglieri di Municipio di Fratelli d'Italia della zona 2 Bruno Romeo, della zona 3 Mattia Ferrarese e della zona 9 Gianni Dolgetta.



