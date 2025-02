Poker di Retegui, a Verona l'Atalanta vince 5-0

Atalanta a valanga al Bentegodi. La squadra di Gasperini ridicolizza il Verona con una cinquina inequivocabile. Sugli scudi un immenso Retegui, incubo assoluto della difesa di casa, autore, addirittura, di un bel poker (con Ederson a completare il 5-0 finale): in chiave azzurra una gran bella notizia, dopo quelle che vengono da Firenze con Kean che il ct Spalletti vede in azzurro perfino in coppia con l'italo-argentino allenato da Gasperini. Ma certamente la giornata sì di Retegui è un bel segnale anche per un'Atalanta che andrà a giocare la Champions a Bruges sulle ali dell'entusiasmo, e che ritrova il passo anche in Italia, dopo due passaggi a vuoto, tra Bologna in Coppa Italia e Torino in campionato. In classifica l'Inter, che gioca lunedì sera contro la Fiorentina, è ora a -1.



