Il Milan batte 2-0 l'Empoli con i gol nella ripresa di Leao e del neo acquisto Gimenez. Espulso Tomori, per somma di ammonizioni, nel finale l'altro nuovo acquisto, Joao Felix, sbaglia il terzo gol a tu per tu con il portiere avversario. Bravo Conceiçao a cambiare la partita nell'intervallo con gli ingressi di Leao, Pulisic e Gimenez dopo un primo tempo in cui i toscani avevano giocato meglio.



