Droga in auto tra i sedili, un arresto della Polizia a Monza

Gli agenti delle volanti della Questura di Monza, nel corso di un controllo stradale, hanno arrestato un pregiudicato per spaccio mentre un secondo straniero, irregolare sul territorio, è stato denunciato e portato al Cpr di Milano.

Mentre percorrevano Corso Milano in direzione periferia, i poliziotti hanno notato in via Arosio una vettura con tre persone a bordo. Fermata la macchina e identificati gli occupanti, si sono concentrati sul passeggero seduto sul sedile posteriore, un marocchino di 28anni con precedenti per spaccio e rapina. "Nella divisione tra i due sedili - si legge in una nota - gli agenti hanno trovato sostanza stupefacente del tipo cocaina e un fazzoletto bianco contenente un unico pezzo di presunta sostanza stupefacente del tipo hashish del peso, rispettivamente, di 10.35 e 11,42 grammi. L'altro passeggero, un tunisino di 26 anni, irregolare sul territorio nazionale, è stato collocato presso il Cpr di Milano Corelli".

La Questura ha inoltre precisato che dall'inizio dell'anno in controlli straordinari del territorio sono state identificate 369 persone, di cui 75 extracomunitarie, e sono stati allontanati dal territorio della provincia 58 cittadini extracomunitari irregolari.



