Colucci (Noi Moderati), recuperiamo i voti degli astenuti

"Sono state 18 milioni le persone che alle ultime elezioni non si sono recate alle urne: la metà di loro sono moderati. Vogliamo riportare al voto chi può riconoscersi nelle nostre posizioni, grazie alla nostra identità e al nostro metodo di operare in politica". Lo ha sottolineato Alessandro Colucci, deputato e coordinatore regionale lombardo di Noi Moderati, nell'incontro di oggi pomeriggio a Pavia nel quale è stata presentata Daniela Bio, nuova coordinatrice provinciale del partito guidato da Maurizio Lupi.

Daniela Bio, consigliere provinciale, lascia Forza Italia ed entra in Noi Moderati: identico percorso anche per Omar Soresina, assessore comunale a Vigevano (Pavia), e per Alessandro Rubino e Mattia Reina, consiglieri comunali nella città ducale.

"Non vogliamo essere alleati ostili e non ci sentiamo in competizione con Forza Italia - ha puntualizzato Colucci -.

Riteniamo che la nostra concretezza nel fare politica possa rappresentare un valore aggiunto per la coalizione di centrodestra. L'attuale governo sta conseguendo risultati che si attendevano da anni, come il taglio del cuneo fiscale".

Accanto a Daniela Bio ed Alessandro Colucci, oggi erano presenti anche Mariastella Gelmini e Giusy Versace, che insieme a Mara Carfagna sono approdate a Noi Moderati dopo aver lasciato Azione ed aver dato vita all'associazione Centro Popolare. "Dopo la fine del Terzo Polo, con la rottura tra Italia Viva e Azione, non potevamo restare in un partito che alle elezioni regionali ha appoggiato il centrosinistra - ha spiegato Gelmini -. La nostra posizione è legata al pensiero popolare, cattolico e riformista. Il governo sta lavorando bene: Giorgia Meloni è una donna di destra, ma sta dimostrando di governare bene al centro". "Con la fine del Terzo Polo, era obbligato per noi l'ingresso in Noi Moderati - ha aggiunto Versace -. Lavoreremo al centro per recuperare gli astensionisti".

Daniela Bio, salutata dagli esponenti di tutto il centrodestra pavese (Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia), ha ribadito "l'importanza di mantenere unita la coalizione sul territorio per sostenere i progetti di rilancio e sviluppo della provincia di Pavia".



