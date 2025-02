Atletica:Doualla senza limiti, 7"19 è nuovo primato europeo U.18

Kelly Ann Doualla, 15enne sprinter lombarda con genitori italiani originari del Camerun, non ha limiti. Oggi, in occasione dei campionati italiani indoor U.18 ad Ancona, ha vinto la finale dei 60 metri correndo in 7"19, nuovo primato europeo della categoria, ad un solo centesimo dal record mondiale. Così Kelly Ann ottiene anche il pass per gli Europei Assoluti di marzo in Olanda, visto che il tempo limite per qualificarsi era di 7"20.

Doualla, che gareggia per il Cus Pro Patria Milano, a soli 15 anni diventa la seconda italiana di tutti i tempi al pari di Marisa Masullo, dietro soltanto a Zaynab Dosso, e la quarta europea U.20 di ogni epoca. Il tempo di oggi è anche un ulteriore progresso, dopo aver già sbalordito tre settimane fa sullo stesso rettilineo del PalaCasali con 7"23.



