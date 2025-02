Apre a Milano Maritz, tempio del maritozzo di Igino Massari

E' la prima "maritozzeria" tutta dedicata al maritozzo quella che il celebre pasticcere Iginio Massari ha aperto a Milano. Un trionfo di paste farcite di tutte le varianti possibili - dalle classica panna alla crema pasticcera, dal cioccolato alla nocciola, dal pistacchio allo zabaione. Maritz nasce dalla volontà di reinterpretare in chiave contemporanea il dolciume tipico della tradizione italiana.

"Il nostro maritozzo è un dolce che unisce innovazione e tradizione, ma la sua vera forza sta nella capacità di essere reinterpretato in infiniti modi - ha spiegato Massari -.

Vogliamo celebrare la creatività, offrendo un prodotto unico e riconoscibile, che si adatta perfettamente allo stile di vita contemporaneo".

L'idea di Maritz nasce nel 2018 quando Massari e i suoi pasticceri hanno iniziato a rivisitare il maritozzo aggiungendo un cuore di crema pasticciera. Ora, alle varianti già esplorate, si aggiungeranno nuove edizioni limitate per occasioni come San Valentino o la festa della Mamma del Papà, senza dimeniticarsi di Halloween.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA