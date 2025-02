Alla Scala il sindaco Sala apre il convegno nazionale del Fai

"Dobbiamo continuare a scommettere sulla nostra cultura e la nostra storia, come stiamo facendo": così il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha aperto questa mattina al teatro alla Scala il 29esimo convegno nazionale dei delegati e volontari del Fai, che coincide con il cinquantenario dell'organizzazione.

Nel suo intervento il sindaco Sala ha voluto ricordare la fondatrice del Fai Giulia Maria Crespi e sottolineare l'impegno del Fai nella valorizzazione del patrimonio culturale, nella tutela dell'ambiente e nella promozione del turismo consapevole.

"Il Fai è e sarà sempre un protagonista centrale" ha detto ancora il sindaco, che è anche presidente del teatro dove si sta svolgendo l'incontro. A salutare le centinaia di delegati arrivati da tutta Italia anche il sovrintendente Dominique Meyer.



"E' un vero piacere celebrare in un luogo speciale come il Teatro alla Scala i cinquant'anni del Fai - ha commentato il sindaco - L'autentica passione con cui il Fondo per l'Ambiente Italiano si dedica alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturalistico del nostro Paese lo rende un punto di riferimento nella promozione della cultura in Italia". "Grazie ai volontari, ai donatori e ai suoi sostenitori, in questo mezzo secolo di iniziative e progetti, il Fai - ha proseguito Sala - è riuscito a far scoprire e apprezzare a milioni di persone - a cominciare dagli studenti - in tutta la penisola la bellezza di luoghi d'arte, di cultura e natura, nascosti o dimenticati. Siamo felici che questo affascinante viaggio abbia avuto inizio a Milano, nel 1975. E siamo certi che proseguirà con costante determinazione e dedizione".

