A.Fontana ai delegati del Fai, 'siete custodi di bellezza'

"Siete i custodi della bellezza e una bellissima comunità di persone con un obiettivo comune che ha contribuito a modificare l'opinione pubblica del nostro paese": lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ai 1500 delegati e volontari del Fai riuniti al teatro alla Scala per i 50 anni dell'associazione.

Fontana ha ricordato in particolare il recupero da parte del Fai della Torre di Velate, nella sua città, Varese. "Stava andando in malora e voi - ha sottolineato Fontana - l'avete recuperata, impedendo che si sfaldasse".



