Romanzo su migrazioni ed esuli, "tuffo" nel Giorno del Ricordo

ALESSANDRO MOCENNI, "IL GIRO DI STOIA" (FOX&SPARROWS EDITORE; 168 PAGINE, 16 EURO).

Una gara di tuffi tra ragazzi può raccontare meglio di un saggio scientifico la complessa storia sentimentale ed emotiva di nazionalità, nazionalismi, migranti ed esuli. Ovvero quella che è stata ed è la realtà della vecchia e della nuova Europa.

È quello che fa il romanzo storico del giornalista e saggista Alessandro Mocenni, "Il Giro di Stoia". Il volume esce in concomitanza con la Giornata del Ricordo.

Ambientato a Pola, nel 1982, anno di grandi cambiamenti sia in Italia, sia nella ex Jugoslavia con i primi sussulti nel Kossovo, il romanzo racconta le vicende di un gruppo di ragazzi, alcuni nativi di Pola altri figli di esuli istriani, alle prese con l'ultima estate serena in un mondo in frenetico cambiamento.

Una gara di tuffi che si svolge in un singolare circuito nella zona costiera denominata Stoia è l'occasione per raccontare in presa diretta l'inizio del terremoto che di lì a poco cambierà per l'ennesima volta la carta geografica dei Balcani e nel contempo per indagare le complesse vicende di chi si sente straniero in patria, di chi quella patria ha dovuto lasciare per forza o necessità e di coloro che la patria stanno per perderla.

In un solo anno si concentra quindi oltre un secolo di storia, di quella complessa area di confine, già impero asburgico e poi coacervo di nazionalità in conflitto, che è stata ed è tutt'ora un sismografo del fenomeno migratorio e uno straordinario laboratorio di geopolitica. La forma del romanzo è probabilmente la più appropriata per descrivere a fondo vicende già consegnate alla storia ma tuttora vive nel vissuto personale di migliaia di giovani e meno giovani. Mocenni, la cui famiglia è originaria di Pola, è peraltro uno studioso delle vicende geopolitiche di quei territori ed ha un preparazione una monografia incentrata sulla storia di Pola durante la dominazione austro-ungarica.



