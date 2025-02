Rocco Hunt, live a Caserta e a Milano

A pochi giorni dalla sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo, Rocco Hunt annuncia due eccezionali eventi live nel 2025: l'11 settembre nella maestosa Reggia di Caserta e il 6 ottobre sul grande palco dell'Unipol Forum di Milano. Due appuntamenti che rappresentano un significativo passo avanti nella carriera dell'artista, e segnano il suo importante debutto nei Palasport.

Le prevendite per "Ragazzo di giù 2025" si apriranno venerdì 14 febbraio alle ore 14.00 su www.vivoconcerti.com (messa in vendita offline: mercoledì 19 febbraio, ore 11.00).

In attesa del suo ritorno live, Rocco Hunt sarà uno dei protagonisti del prossimo Festival di Sanremo con il brano "Mille vote ancora". La canzone, che unisce sonorità urban, rap e melodie mediterranee, sottolinea la sua capacità di raccontare storie personali e collettive con un linguaggio diretto ma poetico. Il brano alterna l'uso della lingua italiana e di quella napoletana, con una riflessione sulla sua terra d'origine e sulle sue radici.



