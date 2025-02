Risse e droga, questore Milano chiude bar a Sesto San Giovanni

Il questore di Milano Bruno Megale, ha decretato la sospensione della licenza per 15 giorni al "Bar Hemingway", a Sesto San Giovanni (Milano) in quanto, lo scorso giugno, gli agenti, durante controlli nel locale, avevano denunciato due clienti trovati in possesso di droga. A settembre i poliziotti erano intervenuti nei pressi del bar per un'aggressione nata nel locale e degenerata all'esterno: la vittima, trasportata in ospedale, aveva riportato una prognosi di 12 giorni. A fine ottobre erano intervenuti sempre nei pressi del bar per una lite tra due avventrici che si spintonavano.

A dicembre all'esterno del bar altro cliente aggredito e dimesso dall'ospedale con una prognosi di 15 giorni: la vittima, seduta a un tavolo esterno con alcuni conoscenti, era stata avvicinata e aggredita da un gruppo di persone.

Tra novembre e dicembre scorsi, inoltre, i poliziotti hanno identificato diversi avventori del locale con precedenti penali e di polizia per vari reati Il locale è risultato essere già destinatario di un decreto di sospensione della licenza a marzo 2023 per fatti analoghi.





