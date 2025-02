Juventus: Thiago Motta, vinto in maniera bellissima

"Abbiamo vinto in una maniera bellissima, abbiamo giocato contro una squadra che gioca bene a calcio e noi abbiamo gestito bene i momenti della gara tranne nel gol subito. Complimenti ai ragazzi perché un'altra volta con la loro voglia di lottare, sia quelli che son partiti titolari che quelli subentrati, è qualcosa di molto importante". Lo ha detto il tecnico della Juventus Thiago Motta, intervistato da Dazn dopo la vittoria contro il Como.

"Abbiamo avuto difficoltà durante nella prima metà della stagione, abbiamo avuto tanti infortuni - ha detto ancora il tecnico della Juve -. Oggi abbiamo una squadra dove anche chi subentra alza il livello. Vlahovic? Ha aiutato la squadra fino ad oggi, anche in condizioni non ottimali ha giocato sempre con un atteggiamento fantastico. Oggi è stato il primo ad esultare con Kolo Muani. Sono convinto che continuerà ad aiutarci fino alla fine della stagione, è un ragazzo che si allena sempre bene".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA