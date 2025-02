Juventus: Gatti, se danno rigori così smettiamo di giocare

"L'episodio del rigore? Ormai per ogni mezzo tocco si dà subito rigore. Nel calcio di oggi noi difensori siamo troppo penalizzati, non si può più fare nulla.

Mezzo tocco e al Var non si capisce mai l'entità reale di quello che avviene in campo. Se diamo dei rigori così smettiamo di giocare". Lo ha detto il difensore della Juventus Federico Gatti, intervenendo a Sky Sport sull'episodio del tocco di mano contestato dal Como.

"C'è tanto da crescere, abbiamo preso un gol nel primo tempo che non esiste - ha detto ancora Gatti -. Non si può prendere un goal così, con una facilità del genere. Però oggi sono tre punti importantissimi e tra tre giorni giochiamo un'altra partita fondamentale e poi un'altra ancora di più, quindi c'è da recuperare e farsi trovare pronti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA