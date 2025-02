In Lombardia campagna social per dire 'stop' al bullismo

In occasione della giornata mondiale contro il bullismo e cyberbullismo Regione Lombardia trasmette sui suoi canali social un video per dire 'stop!' che ha come testimonial la campionessa paralimpica di danza sportiva Giada Canino e la medaglia d'argento di canottaggio alle ultime Olimpiadi di Parigi Andrea Panizza.

Il video è online sulle pagine istituzionali della Regione su Facebook, Instagram e TikTok e sugli account social di Lombardia Notizie.

"Vogliamo ricordare e sottolineare - afferma il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana - che questa piaga della nostra società, non va sottovalutata. Lo sport con i suoi valori, la famiglia, la scuola, le comunità locali devono allearsi per combatterla e debellarla".

Regione Lombardia, ricorda il governatore, "fin dal 2017 si è dotata di una legge specifica in materia per contrastare questo fenomeno in tutte le sue manifestazioni", un impegno proseguito cn lo stanziamento di "oltre 3,6 milioni di euro in interventi per contrastare il disagio dei minori, attraverso l'individuazione di strumenti operativi flessibili e sinergici finalizzati a costruire dispositivi integrati sul territorio".

In Lombardia "non c'è spazio per chi vuole fare del male, fisicamente o moralmente, ai nostri ragazzi".

L'assessore regionale alla Disabilità Elena Lucchini, dopo aver ringraziato gli sportivi Giada Canino e Andrea Panizza "per il loro esempio e l'autenticità che sanno trasmettere", sottolinea anche che la Regione sta lavorando per definire un "partenariato istituzionale finalizzato allo sviluppo di iniziative di promozione dell'alfabetizzazione e della cultura digitale e alla realizzazione di specifici percorsi formativi per i cittadini in modo possano utilizzare al meglio le opportunità presenti in rete".



