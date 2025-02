GdF sequestra più di 2 milioni a un amministratore di sostegno

La Guardia di Finanza di Desenzano, nel Bresciano, ha sequestrato beni per oltre due milioni di euro a un professionista accusato di peculato, rifiuto di atti d'ufficio, falso in atto pubblico e autoriciclaggio, commessi nel ruolo di amministratore di sostegno e curatore fallimentare.

In base a quanto emerso dalle indagini, il professionista, tra il 2015 ed il 2024, si sarebbe appropriato di ingenti somme di denaro appartenenti a persone sottoposte alla sua amministrazione e a società fallite, prelevando denaro e disponendo bonifici a proprio favore senza alcuna giustificazione.

Durante l'operazione i finanzieri hanno sequestrato diversi beni, tra i quali due case, un'auto, una moto e un'imbarcazione.





