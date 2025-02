Ad Amalia Ercoli Finzi il Premio Chiara alla carriera

È Amalia Ercoli Finzi la personalità scelta dagli Amici di Piero Chiara per ricevere il Premio Chiara alla Carriera 2025.

La scienziata, pioniera a livello internazionale della ricerca aerospaziale, ritirerà il riconoscimento nella cerimonia in programma domenica 6 aprile 2025 alle 17 al Teatro Sociale di Luino (Varese), città natale dello scrittore Piero Chiara (1913-1986), al quale il Premio è intitolato. L'evento sarà presentato dal giornalista e saggista scientifico Giovanni Caprara, firma storica del Corriere della Sera.

Istituito nel 1997, il Premio Chiara alla Carriera è la sezione dell'omonimo premio letterario (fondato a Varese nel 1989 e giunto alla 37/a edizione, organizzato a cura dell'Associazione Amici di Piero Chiara) che intende celebrare le più eminenti personalità internazionali della cultura.

L'albo d'oro è di altissimo profilo e abbraccia i più vasti campi della scena culturale italiana e non solo: Amalia Ercoli Finzi (peraltro la prima scienziata a essere premiata), infatti, succede, tra gli altri, a Giuseppe Pontiggia, Giovanni Pozzi, Claudio Magris, Luigi Meneghello, Giorgio Orelli, Raffaele La Capria, Mario Rigoni Stern, Alberto Arbasino.

"Amalia Ercoli Finzi è una delle personalità più importanti al mondo nel campo delle scienze e tecnologie aerospaziali - ricordano i promotori -. È stata la prima donna a laurearsi in Ingegneria aeronautica in Italia, Professore onorario al Politecnico di Milano; consulente scientifica della NASA, dell'ASI e dell'ESA, è stata Principal Investigator responsabile dello strumento SD2 sulla sonda spaziale Rosetta". Dal 2023 è una dei 'competenti' della trasmissione televisiva di Rai 3 Splendida Cornice, condotta da Geppi Cucciari.



