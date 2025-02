A Milano dieci defibrillatori nelle case popolari del Comune

Con l'obiettivo di diffondere il defibrillatore e la conoscenza delle manovre di rianimazione cardiopolmonare nei condomini, nasce la campagna 'Il cuore in condominio', promossa dall'associazione In Campo con il Cuore, in collaborazione con il Comune di Milano, MM e Anaci Milano.

Il progetto prevede la posa di dieci defibrillatori nelle case popolari di proprietà comunale gestite da MM, la formazione di condomini e inquilini alle manovre di rianimazione cardiopolmonare e all'uso del defibrillatore, oltre alla divulgazione di materiale informativo. La prima installazione si è conclusa nello stabile di via Rizzardi 22. Secondo i dati di Areu. Lombardia, oltre il 70% degli arresti cardiaci avviene nelle abitazioni: da qui l'importanza di sensibilizzare i cittadini sulle manovre salvavita. L'arresto cardiaco improvviso, infatti, è una delle prime cause di mortalità: ogni anno in Italia ne avvengono oltre 60mila. Il Defibrillatore Automatizzato Esterno, insieme alle manovre è fondamentale per scongiurare questo rischio.

"Tutelare la salute dei cittadini - dichiara l'assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé - significa anche dare loro gli strumenti pratici e di conoscenza per intervenire in caso di emergenza".

"È una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini affinché ogni condominio si possa dotare di un defibrillatore salvavita - ha commentato il prsidente di In Campo con il Cuore, Gianfranco Fasan - e che ci auguriamo possa avere seguito sia negli stabili comunali e sia negli immobili privati grazie anche al supporto di Anaci Milano".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA