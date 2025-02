A Milano cartomante arrotondava spacciando, arrestata

Di professione è una cartomante ma arrotondava spacciando droga. È per questo che i poliziotti del Commissariato Greco Turro di Milano hanno arrestato una italiana di 38 anni che nella sua abitazione di viale Fulvio Testi, in cui viveva in compagnia di tre pitbull, aveva un discreto quantitativo di droga. Gli agenti l'hanno controllata mentre tornava a casa e le hanno trovato in auto due etti di hashish.

In casa 29 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento e una macchinetta conta-soldi.

La sorpresa, però, è venuta quando i poliziotti sono andati a casa della suocera, al piano di sopra. Nell'abitazione dell'anziana, pare inconsapevole, è stata trovata una busta con un chilo e 400 grammi di hashish. Da qui l'arresto già convalidato. Il compagno della donna, 36 anni, si trova in carcere, sempre per spaccio.



