Tentò di uccidere un pentito, fermato boss del clan Sarno

La Dia di Brescia ha eseguito un fermo di indiziato di delitto, emesso dalla locale Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di tre persone, due delle quali gravemente indiziate di tentato omicidio nonché di detenzione e porto di armi alterate. Tra loro un pentito, tuttora sottoposto a programma di protezione, ritenuto a suo tempo figura apicale del clan Sarno di Ponticelli, quartiere di Napoli.

L'indagine che ha condotto all'adozione delle misure restrittive trae origine dall'incendio, a Brescia nel gennaio 2022, di un'auto utilizzata da un ex collaboratore di giustizia di origini campane. Quello che inizialmente era parso agli investigatori come un atto intimidatorio era in realtà un vero e proprio tentativo di eliminare l'ex collaboratore di giustizia da parte del gruppo criminale capeggiato dal pentito del clan Sarno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA