Proseguono le indagini sulla babysitter scomparsaMilano

Proseguono le indagini dei carabinieri sul caso di Jhoanna Nataly Quintanilla Valle, la 40enne di origini salvadoregne scomparsa a Milano lo scorso 24 gennaio.

Gli investigatori, coordinati dall'aggiunta Letizia Mannella e dalla pm Alessia Menegazzo, che hanno aperto un fascicolo per istigazione al suicidio a carico di ignoti, stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nei pressi dell'abitazione in zona viale Sarca in cui la donna viveva con il compagno. È stato proprio lui, un connazionale di 48 anni, a denunciare il 31 gennaio la scomparsa di Jhoanna, presentandosi dai carabinieri della stazione di Musocco soltanto una settimana dopo che di lei non vi erano più tracce. I militari stanno anche sentendo le amiche e i conoscenti della 40enne, che lavorava come babysitter. A quanto riferito dalla donna presso cui era impiegata, negli ultimi giorni era parsa "turbata".



