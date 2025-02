Progetto 'Attività fisica adattata over 65' spegne 10 candeline

Compie 10 anni il progetto "Attività Fisica Adattata Over 65", iniziativa coordinata dall'Università degli studi di Bergamo e dal CUS Bergamo rivolta agli over 65 con limitazioni di autonomia, finalizzata a promuovere il benessere fisico e la prevenzione attraverso la ginnastica preventiva adattata. Il traguardo raggiunto e gli obiettivi futuri sono stati oggetto dell'incontro tenutosi oggi presso l'Aula Galeotti della sede universitaria di via dei Caniana.

L'appuntamento, che ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, amministratori locali, partner del territorio e professionisti del settore sanitario (Provincia di Bergamo, Collegio dei Sindaci, ATS Bergamo, ASST Papa Giovanni XXIII, ASST Bergamo Ovest, ASST Bergamo Est, Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Bergamo, Ordine della Professione Sanitaria di Fisioterapista di Bergamo e HServizi Spa), ha offerto un bilancio del decennio appena trascorso e delineato nuove prospettive per l'espansione del progetto - già presente in 77 comuni della provincia di Bergamo e destinato a superare quota 100 sedi operative - anche nelle aree più difficili da raggiungere, come le valli bergamasche.

"L'Università di Bergamo è da sempre attenta alle esigenze del territorio, e il progetto di Ginnastica Preventiva Adattata ne è una testimonianza concreta - ha spiegato il Rettore Sergio Cavalieri durante il suo intervento -. Il nostro obiettivo non è solo contribuire alla salute e alla longevità attiva degli anziani, ma anche consolidare il legame tra ricerca accademica e comunità. Questa iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra enti pubblici, sanità e università per un impatto reale sul benessere della popolazione".

Simone Biffi, consigliere della Provincia di Bergamo, ha aggiunto: "La Provincia di Bergamo è orgogliosa di patrocinare questo progetto, frutto della collaborazione tra diverse realtà del territorio e capace di offrire ai nostri over 65 un'opportunità in più di tutela della salute".



