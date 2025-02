Milano-Cortina: Salvini, è la vittoria dell'Italia dei sì

"Ringrazio Bach per aver creduto nell'Italia, penso sia la vittoria e il trionfo dell'Italia dei sì". Così Matteo Salvini durante l'evento a Milano a un anno dai Giochi di Milano Cortina. "Noi oggi celebriamo quello che c'è, dietro alle quinte ricordiamo ricorsi, controricorsi, titoloni di quotidiani nazionali che dicevano che le Olimpiadi non si faranno, con comitati che si abbracciavano agli alberi perché non erano Giochi sostenibili" ha aggiunto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.



