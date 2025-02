Milano-Cortina: Sala, dopo Expo benefici anche dai Giochi

"Bisogna fare due cose in parallelo, preparare i luoghi e coinvolgere la città, entrambi difficili ma indispensabili. Tutto procede con la giusta fatica ma bene sugli impianti, e poi c'è lo spirito, la voglia di dare ai ragazzi ideali giusti, a Milano": è quanto ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala durante l'evento a un anno dei Giochi di Milano-Cortina 2026.

"Abbiamo vissuto Expo e sappiamo come si gestisce un grande evento - ha aggiunto- In un momento storico in cui ci si divide su tutto, siamo tutti d'accordo sul beneficio che Milano ha avuto da Expo e sono sicuro avrà ancora benefici dalle Olimpiadi".



