Milano-Cortina: Sala, adesso è importante coinvolgere tutti

"Queste saranno Olimpiadi speciali.

Ognuno di noi rappresenta il suo territorio, per Milano sarà un evento molto significativo, qui ci sarà gran parte del ghiaccio e la cerimonia d'apertura. Ci stiamo preparando, ci sono 365 giorni di lavoro da fare assieme. Non si tratta solo di sport, ma di un evento comunitario che parla di sostenibilità e stili di vita in cui è importante coinvolgere tutti, questo è lo sforzo comune che dobbiamo fare nell'ultimo anno": così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dal palco del Piccolo Teatro di Milano per l'evento a un anno dai Giochi di Milano Cortina 2026.

"La squadra è forte e coesa, e gli italiani, come dimostrano recenti sondaggi, vogliono le Olimpiadi. Si tratta di continuare a lavorare" ha aggiunto.



