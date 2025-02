Milano-Cortina: Malagò, l'Italia uscirà in modo meraviglioso

"Il nostro obiettivo è che l'Italia esca in modo meraviglioso agli occhi del mondo da questi Giochi e, quando si spegnerà l'ultima luce dall'evento, saremo sicuri che tutti saranno molto orgogliosi di essere italiani": lo ha detto il presidente del Coni e della Fondazione Milano Cortina, Giovanni Malagò, nel corso dell'evento 'One year to go' a Milano. "Siano molto consci della responsabilità che abbiamo per rispettare e migliorare le enormi aspettative su questo evento, e sappiamo cosa dobbiamo fare da qui a un anno", ha aggiunto.





