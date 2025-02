Milano-Cortina: in 7 ore venduti 65.000 biglietti

Sessantacinquemila biglietti 'staccati' in sette ore. E' cominciata alla grande la vendita dei tagliandi per assistere alle gare dell'Olimpiade invernale di Milano/Cortina. Oggi è partita la prima fase, quella riservata a chi si era iscritto entro lo scorso 15 gennaio. Ci sono stati acquirenti da 61 diversi paesi, e coloro che ne hanno comprati di più erano provenienti da Germania, Usa, Gran Bretagna, Olanda, Italia e Svizzera. Le maggiori richieste per sport sono arrivate per il biathlon, l'hockey ghiaccio, il pattinaggio di figura e quello di velocità, short track e sci alpino.

E' prevedibile che nei prossimi giorni aumentino gli acquisti anche da parte del Canada, paese tradizionalmente sensibile alle gare degli sport invernali.



