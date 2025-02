Milano-Cortina: Fontana, non ci sarà problema cibo come a Parigi

"Qui il problema del cibo non ci sarà come a Parigi". Così scherzando il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine dell'evento organizzato a Milano a un anno dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

"Con i nostri cibi della Valtellina, e non solo, riusciremo a dare sosdisfazione a tutti: atleti, allenatori e turisti. Così come anche sui letti del villaggio olimpico..." ha aggiunto. "Ora dobbiamo diffondere lo spirito olimpico in tutto il territorio - ha concluso Fontana -. I lavori possiamo dire che stanno andando bene e siamo tranquilli. Faremo una grande Olimpiade".



