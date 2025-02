Milano-Cortina: 'Circles,il viaggio dei Giochi' illumina Livigno

A un anno esatto dall'inizio dei Giochi Olimpici del 2026, che in quel di Livigno prenderanno il via il 5 febbraio, un giorno prima dell'accensione del braciere, Livigno ha deciso di raccontare lo sport in modo innovativo, attraverso la lente della cultura e dell'intrattenimento. E così, in una notte magica, è andato in scena "Circles, il viaggio dei Giochi", un'inedita opera teatrale 'at the highest level' realizzata da Kataklò Athletic Dance Theater in collaborazione con l'autore Jacopo Pozzi, voce narrante dello spettacolo. Un vero e proprio viaggio nel cuore dello sport Olimpico e dell'Alpine Energy di Livigno, quello ideato da Pozzi e da Giulia Staccioli, founder e direttrice creativa dei Kataklò, per oltre 70 minuti che hanno tenuto col fiato sospeso gli ospiti giunti nel Piccolo Tibet per l'occasione.

"Abbiamo voluto un momento di spettacolo che fosse di grande ispirazione e riflessione collettiva sul valore dello sport, che è molto più che atletismo e competizione: è stile di vita, voglia di stare insieme e condividere emozioni intense" ha commentato Luca Moretti, Presidente di Livigno Next. "La serata di ieri ci ha permesso di iniziare a sentire davvero lo spirito Olimpico - ha aggiunto - e, allo stesso tempo, di rappresentare anche l'Alpine Energy che ci contraddistingue. Un paese che ha un rapporto profondissimo con le discipline che ospiterà nel 2026 e che guarda con amore a ciò che lo sport ha da offrire, ogni giorno, per il benessere di tutti". "Siamo fieri di poter offrire al pubblico altre sei repliche gratuite - ha concluso -, perché 'essere' Olimpiade significa proprio questo: guardare sempre avanti e costruire insieme".

Cinque quadri narrativi, a richiamare i cinque cerchi olimpici, per un racconto che ha abbracciato tutta la storia del rapporto tra l'uomo e lo sport, dall'antichità ai tempi presenti, culminando in un emozionante crescendo dedicato alle discipline dello snowboard e del freestyle, che saranno protagoniste a Livigno durante i Giochi del 2026. Il tutto è stato reso ancora più unico e indimenticabile dalla location esclusiva progettata per l'evento, l'Alpine Sky Theather: una struttura dedicata, perfettamente integrata in un ambiente montano da sogno e capace di offrire un punto di osservazione unico sul paese e sul cielo stellato.

Una serata speciale, anche per via di uno spettacolo pirotecnico a sorpresa, che ha illuminato la valle e i cinque cerchi olimpici, incantando il numeroso pubblico presente all'evento.



