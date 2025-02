Milano-Cortina: A.Fontana 'Giochi senza sprechi, ci siamo'

"In milanese direi 'ghe sem', iniziamo a entrare nel vero spirito olimpico. Sono Olimpiadi sostenibili, senza sprechi e grande legacy, tante cose che lasceremo sul territorio, opere pubbliche che saranno utili per la collettività": così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante l'evento a un anno dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

"Dobbiamo cercare di coinvolgere sempre di più i nostri cittadini e fargli vivere questa esperienza unica. Questi sono Giochi che i nostri cittadini dovranno ricordare per tutta la vita", ha aggiunto.



